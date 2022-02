Informagiovani, al via gli incontri di orientamento

VASTO - Venerdì 18 febbraio alle ore 17 partirà il primo incontro di orientamento promosso dall’ Informagiovani che verterà sul tema Garanzia Giovani.

L'appuntamento si svolgerà in modalità mista, in presenza presso il Centro Berlinguer di Via Anelli n.22 nel rispetto della normativa anticovid oppure da remoto sulla piattaforma Zoom al link https://bit.ly/3HFhj2B o tramite ID riunione: 914 7102 9142 - Passcode: 055167.

Il programma Garanzia Giovani è un’iniziativa europea nata dalla necessità di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile e si rivolge alla generazione dei Neet (Not in Education, Employment or Training) ovvero a coloro che hanno un’età compresa tra i 15 ed i 34 anni.

“L’attività che proponiamo ha lo scopo di fornire tutte le informazioni utili - spiegano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci - per la partecipazione a questo percorso che il governo ha ritenuto di dover rinforzare prevedendo il potenziamento del ruolo dei Centri per l’impiego e maggiori risorse per i programmi di formazione e accompagnamento al lavoro. Invitiamo le ragazze ed i ragazzi a partecipare agli incontri organizzati dall'Informagiovani già calendarizzati in cui verranno trattati temi che interessano molto da vicino le nuove generazioni come l'Erasmus+, l'orientamento allo studio e al lavoro".