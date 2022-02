Esclusiva: Schael illustra i finanziamenti agli ospedali della provincia-VIDEO

VASTO - Ammontano in totale a 32 milioni e mezzo di euro i finanziamentidel PNRR erogati dalla Asl Chieti-Lanciano-Vasto ai presidi ospedalieri del distretto, una cifra importante e inaspettata che rientra in un piano che domani verrà presentato al comitato ristretto dei sindaci e al collegio di direzione ed entro fine mese sarà perfezionato per essere trasmesso alla Regione.

Sull'importante piano il Direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha rilasciato a Zonalocale un'intervista esclusiva.