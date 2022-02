Doppia delusione per Lorenzo Peschetola: espulsione e sconfitta

CUPELLO - Turno infrasettimanale del Campionato Primavera amaro per Lorenzo Peschetola. Il talento cupellese dell'Inter - che ha affrontanto la Fiorentina nella partita valida per la 19ª giornata - anche oggi, come nelle precedenti due gare, è partito dalla panchina. Mister Chivu lo ha poi mandato in campo al minuto 55, qualche secondo dopo che la Viola ha completato la rimonta portandosi sul 2-1.

Il 7 nerazzurro, come tutta la squadra dal momento del suo ingresso in campo, si è visto poco in avanti, ma ha comunque offerto un buon contributo in fase difensiva. Sul punteggio di 3-1 per la squadra di casa, al 84° minuto l'esterno abruzzese si è fatto estrarre il cartellino rosso dall'arbitro Collu di Cagliari per un'entrata istintiva e con il piede a martello su David. Una doppia delusione che fa parte del percorso di crescita per il giovane talento prossimo a compiere 19 anni.

L'altro gioiellino del calcio vastese, Nicolò Cavuoti, non ha invece giocato per il rinvio al 16 marzo del match del suo Cagliari contro il Genoa. Nel prossimo week-end il 26 rossoblù sarà impegnato a Firenze, domenica alle ore 10:40, mentre Peschetola, con l'espulsione di oggi, salterà Inter-Bologna di lunedì.

g.d.c.