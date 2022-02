Assunzioni ad Amazon. Magnacca: «Diffidate da chi offre corsi di formazione, non servono a nulla»

SAN SALVO - Amazon assumerà tramite agenzie interinali che saranno comunicate ufficialmente alla popolazione, diffidate da chi promette posti di lavoro o peggio ancora da chi chiede soldi per un corso di formazione che in ogni caso non servirà a garantire una preferenza nel processo di assunzione. È questo il senso del messaggio video diffuso dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che ci tiene a tranquillizzare la popolazione ma soprattutto a evitare raggiri ai danni di giovani disoccupati in cerca di occupazione presso il magazzino logistico di Amazon in costruzione a San Salvo.

Ecco il discorso integrale del sindaco Magnacca che spiega come avverrà il processo di assunzione di Amazon:

«Diamo qualche informazione aggiornata sullo stabilimento Amazon di San Salvo visto che sono sollecitata ripetutamente da aziende ma anche da tanti cittadini che desiderano sapere informazioni sulla partenza operativa di Amazon. Sono stata contattata personalmente dai vertici aziendali Amazon Italia e attraverso un incontro che abbiamo avuto con il responsabile delle risorse umane e con colui che si occuperà della responsabilità dello stabilimento di San Salvo, sono in grado di dare ufficialmente alcune notizie che sicuramente desteranno l'interesse di tutti coloro che frequentemente mi contattano.

Amazon mi ha autorizzato a evidenziare che lo stabilimento sarà consegnato dalla società che lo sta realizzando ad Amazon stesso nel mese di maggio ma la operatività dello stabilimento partirà più o meno dopo agosto. Queste sono le notizie che il comune è stato autorizzato a dare e siamo l'unico interlocutore ufficiale formale di Amazon. Questo lo dico anche perché molte persone mi chiedono e mi riferiscono quanto sta accadendo circa la offerta di lavoro di Amazon. Voi sapete benissimo che per alcune delle figure più alte, è stata già avviata la selezione tramite il sito ufficiale di Amazon, dove bisogna candidarsi quindi in maniera telematica. Per quanto riguarda quelle che sono le mansioni più operative Amazon mi ha annunciato che sta svolgendo la selezione delle agenzie di lavoro interinale che provvederanno a loro volta a selezionare i dipendenti e a fare tutta l'attività di somministrazione. Questa selezione dell'agenzia interinale volgerà al termine entro metà marzo, fine di marzo, e in quel momento Amazon informerà il comune di San Salvo, il sindaco in particolare, delle agenzie selezionate. Da quel momento in poi sarà possibile inoltrare le domande all'agenzia di lavoro interinale che dovrà occuparsi appunto del lavoro alle dipendenze di Amazon.

Ho chiesto se era necessario avere una specializzazione, se era necessario fare dei corsi di formazione. Le persone che vi ho citato di Amazon hanno seccamente, in maniera chiarissima, detto che non è necessario fare alcun corso di specializzazione. Per un semplice motivo, perché le tecnologie, le modalità operative di Amazon, sono ignote a qualsiasi scuola di formazione. Quindi non è necessario essere in possesso di un corso di formazione per magazziniere o per logistica, per poter essere considerato meglio da parte di Amazon. Sarà Amazon stessa, una volta reperito il personale, a fare la formazione al suo interno. Questo ci tengo a dirlo perché molti ragazzi mi hanno riferito che vengono contattati da soggetti del tutto estranei ad Amazon, all'agenzia di lavoro interinale che pure Amazon sa quali saranno, da soggetti che non c'entrano nulla con questo mondo, vengono invitati a fornire il curriculum e vengono invitati addirittura a seguire dei corsi di perfezionamento in logistica o in magazzinaggio. Sappiate che vi stanno o rubando i soldi o peggio prendendo in giro perché tutto questo è attività che probabilmente serve ad accumulare dei dati ma che non vi porterà e non vi dà nessun garanzia circa il colloquio e poi la successiva assunzione in Amazon. L'agenzia di lavoro interinale la comunicheremo insieme ad Amazon non appena sarà selezionata, in realtà probabilmente saranno anche più di una e potrete poi in maniera trasparente mandare il curriculum presso queste agenzie. La selezione avverrà attraverso diversi gradi quindi non è possibile fare il colloquio con una sola persona e essere assunti.

Ci sarà una selezione fatta all'americana, quindi con valutazioni attraverso più personaggi ma poi conterà molto la operatività all'interno del del magazzino. Credo che faremo anche un incontro con altri sindaci non appena sarà consentito e quindi cercheremo di coinvolgere anche tutto il resto del territorio, nella consapevolezza che comunque il magazzino è su San Salvo e Amazon si rapporta con il comune di San Salvo in primis. Era importante dare questo aggiornamento per fare chiarezza intanto perché è veramente molto grave che qualcuno si approfitti di un ragazzo, di un lavoratore disoccupato, per indurlo a iscriversi a un corso che o paga direttamente o viene finanziato peggio ancora con soldi pubblici dalla regione Abruzzo. È veramente molto grave ed è ancora più grave creare l'illusione di una chiamata certa da parte di Amazon. Non è vero. Amazon interverrà personalmente su questo ma sono stata autorizzata a dirlo in maniera molto chiara. Tutto è molto più trasparente di come qualcuno lo vuol far passare o lo vuol far credere, quindi non fornite i vostri curricula così a caso o quanto meno non affidatevi a nient'altro che non sia l'agenzia di lavoro interinale che sarà resa nota non appena verrà selezionata da Amazon. Noi confidiamo nel fatto che Amazon diventi presto operativa e che vengano assunte più persone possibili nel nostro territorio e che soprattutto vengano stabilizzate nel più breve tempo possibile».