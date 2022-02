"Amo San Salvo e i miei concittadini", Asmaa Benazzi ha giurato fedeltà alla Repubblica italiana

SAN SALVO - Compie 38 anni a giugno ed è arrivata a San Salvo dal Marocco quasi 18 anni fa. Asmaa Benazzi ha giurato oggi fedeltà alla Repubblica italiana davanti al sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca.

"Amo San Salvo - dice Asmaa - per me è la città del cuore. E' qui che ho conosciuto mio marito, di origini albanesi ma anche lui cittadino italiano da tre anni, e qui ho avuto i miei due bambini. E' una città bellissima ed essendo nata sul mare, qui mi sento a casa".

Asmaa è laureata in Architettura ma è ancora in attesa della conversione della sua laurea (che, avendo ottenuto l'attestato di valore, le è stata riconosciuta come Tecnico di Edificio). Intanto ha lavorato per anni in un centro commerciale, ma la sua passione è il sociale, e infatti a giorni sosterrà l'esame per diventare Operatrice Socio Sanitaria.

"Ci tengo a ringraziare il sindaco Tiziana Magnacca - conclude con entusiasmo Asmaa - perché è una persona molto intelligente, colta ed umana".