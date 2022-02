Vasto. Votato all’unanimità il documento per la difesa del Tribunale

L'assise Civica si unisce a favore della battaglia contro la soppressione dei Tribunali minori abruzzesi, tra cui il Tribunale di Vasto unitamente all’ufficio di Procura.

“In questi lunghi anni di battaglia grazie ai parlamentari, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e al Consiglio Comunale - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - si è riusciti ad evitare la chiusura del Palazzo di Giustizia, fatto che purtroppo invece si è verificato in tante città d’Italia. Il nostro territorio si vede costretto a battersi contro le infiltrazioni criminali e le associazioni per delinquere. Mai come questo momento anche in virtù dei recenti accadimenti di cronaca è importante ribadire la necessità di un presidio”.

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro portato a termine in questi giorni da tutti i componenti dell' assise civica - ha aggiunto il Vicesindaco Licia Fioravante - e per la costruttiva cooperazione ed interazione scesa in campo. E' stato votato all'unanimità, ieri, il documento portato in aula a difesa e tutela del nostro Tribunale e di tutti quelli abruzzesi in soppressione. Terrò sempre alta l’attenzione su questo tema impegnandomi a fare ciò di quanto più necessario affinché giunga al Ministro Cartabia la necessità di assicurare al nostro territorio questo importante presidio di legalità. Per il momento auspico che sia almeno accolta la ragionevole richiesta di proroga della chiusura fissata al 14 settembre 2022”.