Vasto Basket, spostata ancora la gara con il Teate Basket Chieti

VASTO - Non riesce a trovare una collocazione definitiva la gara della Vasto Basket contro il Teate Basket Chieti. Il match della 1ª giornata di ritorno inizialmente è slittato dal 19 dicembre al 12 gennaio, poi qualche settimana fa è stato riprogrammato al prossimo 22 febbraio.

La settimana scorsa è stato poi comunicato l'anticipo a domani, 16 febbraio, prima che oggi il recupero venisse fissato a mercoledì 23 febbraio dopo la richiesta della squadra chietina per l'assenza di tre giocatori, convocati dal Chieti Basket 1974, impegnato nella partita di Serie A2 a Forlì.

I biancorossi, che nell'ultimo week-end non hanno disputato la sfida in casa del Pescara Basket, torneranno a giocare domenica alle ore 18:00, in casa contro il Magic Basket Chieti. Poi inizierà un vero e proprio tour de force per i ragazzi di Di Salvatore, con sei impegni in tre settimane.

g.d.c.