Sradicano la porta del bagno e scassinano la cassaforte

SAN SALVO - Sono entrati in una villetta a schiera di via Brunelleschi a San Salvo nel tardo pomeriggio di ieri ed hanno portato via tutto ciò che c'era nella cassaforte.

I ladri hanno dapprima cercato di introdursi nell'abitazione da una portafinestra che dava sul giardino ma, non riuscendoci, hanno sradicato la finestra del bagno entrando così nell'abitazione.

L'allarme è immediatamente entrato in funzione ma i ladri lo hanno divelto dal muro. In seguito, individuata la cassaforte, l'hanno forzata con una mola portando via tutto il contenuto.

I proprietari, rientrati in casa alle 19,30, hanno immediatamente chiamato i carabinieri della locale stazione di San Salvo, i quali hanno raccolto la denuncia anche di un altro proprietario per un secondo furto in abitazione avvenuto nella stessa giornata di ieri a San Salvo.

Si tratta degli ennesimi furti messi a segno nel Vastese, con ogni probabilità opera di qualche "banda" in trasferta. Negli scorsi giorni, infatti, sono state "visitate" diverse abitazioni di Casalbordino, Monteodorisio, del quartiere Sant'Antonio di Vasto e di Cupello.