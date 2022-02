Presentata richiesta per polo scolastico a San Salvo Marina

SAN SALVO - Il Comune di San Salvo si candida per un nuovo finanziamento per “La scuola per l’Italia di domani” nell’ambito del Piano nazionale ripresa e resilienza.

Per la precisione abbiamo presentato un progetto per la demolizione e ricostruzione del polo dell’infanzia di via Marco Polo che sarà destinato per i bambini da zero a sei anni per un importo di 2 milioni e 560mila 800 euro”. Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca che, per il tramite dell’Ufficio Lavori Pubblici, ha presentato la scheda tecnica di progetto rispondendo al Pnrr che prevede la misura di potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

“Prevediamo la realizzazione di un nuovo polo dell’infanzia, questa volta alla marina di San Salvo, da zero a sei anni con due sezioni per la scuola materna, con nuovi e accoglienti spazi funzionali, servizi e dotazioni tecniche e tecnologiche per garantire sicurezza e funzionalità per le attività didattiche” aggiunge il sindaco Magnacca.

“La nuova struttura, energeticamente autosufficiente, avrà una superficie coperta di poco superiore ai millecinquecento metri quadri e potrà ospitare 58 alunni fruendo di spazi condivisi tra le diverse fasce d’età al fine del raggiungimento di una educazione pedagogica integrativa” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini.

Intanto il sindaco ha firmato un protocollo d’intesa propedeutico alla presentazione del Progetto per la nuova scuola con il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Gianni Rodari”, Vincenzo Parente, perché il nuovo polo scolastico ospiti oltre che i bambini dell’infanzia anche il nido.