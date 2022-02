Monteodorisio. Lavori di ammodernamento nella Scuola Primaria

Il Comune di Monteodorisio sta portando avanti importanti lavori di ammodernamento nella Scuola Primaria in Piazza Umberto I. E’ stata installata una nuova rampa d’ingresso, che ha sostituito quella provvisoria e al primo piano, grazie alla posa di una pavimentazione morbida, gli studenti avranno una palestra fruibile all’interno dell’Istituto. I lavori proseguiranno con la sostituzione di tutte le finestre obsolete del primo e secondo piano, favorendo così un ricircolo di aria nelle varie classi. Inoltre verrà cambiata l’illuminazione di tutte le Aule con luci a LED.

Diversi interventi che, nel loro insieme, - si spiega in una nota del Comune - garantiranno maggiore sicurezza e svago per i bambini. Ringraziamo tutto il corpo docente ed in particolare la Dirigente Scolastica Dott.ssa Eusebi, per la condivisione delle scelte e per il supporto.