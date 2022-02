Giro d’Italia 2022, nessun passaggio a Vasto e San Salvo

VASTO - Il Giro d'Italia 2022 non transiterà per Vasto e San Salvo, come avvenuto lo scorso anno. Oggi infatti sono state presentate a Pescara, alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni, le due tappe abruzzesi, la Isernia-Blockhaus (9ª tappa) e la Pescara-Jesi (10ª tappa). La prima, in programma il 15 maggio, con partenza a Isernia, prevede l'ingresso in Abruzzo a Ponte Zitolla e il passaggio, tra le altre, per Castel di Sangro, Roccaraso, Palena, Guardiagrele, Filetto, Roccamontepiano, Pretoro, Passo Lanciano, Lettomanoppello, Roccamorice fino al traguardo di Blockhaus.

Nel giorno di riposo, previsto il 16 maggio, la carovana farà sosta a Pescara, da dove il 17 maggio partirà la 10ª frazione, che toccherà Silvi Marina, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto Lido, Martinsicuro, prima del passaggio nelle Marche a San Benedetto del Tronto.

Entusiasta il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha dichiarato: "Per il sesto anno consecutivo l’Abruzzo tornerà a tingersi di “rosa” rinnovando un profondo legame con la storia del ciclismo. L’arrivo al Blockhaus di Pretoro, dopo aver percorso le strade che attraversano i parchi nazionali d’Abruzzo e della Majella, metterà in risalto le capacità dei migliori scalatori. La tappa di Pescara, invece, porterà l’attenzione sulla città di D’Annunzio, per poi attraversare i centri della fascia costiera fino al confine nord. Un percorso impegnativo ed affascinante che non ha nulla da invidiare alle prestigiose tappe alpine e che con l’occasione celebrerà i 100 anni del Parco nazionale d’Abruzzo".

Nell'occasione della presentazione delle due tappe della corsa "rosa" è stato anche annunciato che l'Abruzzo, il prossimo 10 marzo, ospiterà la quarta frazione della Tirreno-Adriatica, che prevede l'arrivo a Bellante.

