San Valentino: Cinzia Corti dà il via alla "caccia al tesoro" dell’amore

VASTO - Si tratta dell'evento più atteso dalle coppie, il giorno che, nonostante le polemiche sollevate nel tempo riguardo al suo aspetto commerciale, continua ad emozionare giovani, adulti e anziani. Il 14 febbraio, San Valentino.

Non tutti sanno quali sono le motivazioni che hanno dato il via alla tradizione più dolce dell'anno: il vescono Valentino è nato a Interamna Nahars, l’attuale Terni, nel 176 d.C. e morto a Roma il 14 febbraio 273. In seguito è stato martirizzato. Divenne simbolo dell'amore grazie a diverse leggende: la prima narra che durante la prigionia Valentino si fosse innamorato della figlia di un custode della prigione. Grazie alle preghiere di Valentino la giovane riacquistò la vista e si narra che l’ultimo messaggio all’amata fosse firmato 'dal vostro Valentino'.

Un’altra leggenda rivela che fu il primo a celebrare l’unione fra un legionario pagano e una giovane cristiana.

Altra storia ancora quella che racconta della sua capacità di riconciliare due innamorati portando loro una rosa. Qualche tempo dopo la coppia gli chiese la benedizione del loro matrimonio. Quando la storia si diffuse, molti decisero di andare in pellegrinaggio dal vescovo di Terni il 14 di ogni mese, il giorno dedicato alle benedizioni. Poi la data è stata ristretta solo a febbraio, perché in quel giorno del 273 San Valentino morì.



Sono tante, quindi, le leggende che legano San Valentino agli innamorati, così come sono tante le iniziative che si svolgono nel Giorno dell'Amore. Vediamo quali sono quelle vastesi.

A cominciare da Poste Italiane, che quest'anno celebra la Festa degli Innamorati dadicandogli una colorata e animata cartolina filatelica e un annullo filatelico speciale.

Poi il gruppo degli esercizi commerciali di “Corso Italia in Festa”, che in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha organizzato un appuntamento speciale, posizionando la Cornice degli Innamorati lungo il corso vastese dove è possibile scattare foto gratuitamente. E ancora, sempre in Corso Nuova Italia, ci saranno la presenza di un Cupido, la distribuzione di cioccolatini e quella di bigliettini dedicati all’amore universale.



E intanto, a San Salvo, il sindaco Tiziana Magnacca affida i suoi auguri ad un post su Facebook: "OMNIA VINCIT AMOR. Ai ragazzi innamorati, alle coppie consolidate, a chi è stato deluso dall’amore (tornerà presto a fare battere il vostro cuore, siatene certi!), a chi desidera innamorarsi: buon San Valentino. È l’Amore che muove il mondo. Più di ogni altra forza o potere! Auguri a tutti. Il sindaco Tiziana Magnacca".

Ma il primo cittadino di San Salvo non è l'unico ad utilizzare i social per rendere unico questo giorno.



Cinzia Corti è un'artista poliedrica dalla personalità solare ed empatica, che vive a Vasto da 5 anni e si ispira al nostro territorio per realizzare opere come quadri o decorazioni su sassi, ceppi marittimi o conchiglie. Cinzia ha acquisito notorietà a Vasto grazie a un'idea che ha ottenuto un vastissimo riscontro: lanciare sui social una caccia al tesoro dopo aver posizionato dei sassi abilmente dipinti basandosi su temi attuali. E adesso è la volta di San Valentino.

Cinzia ha decorato diversi sassi con immagini a tema San Valentino e li ha posizionati in varie parti del centro di Vasto, affidando il lancio della sua "caccia al tesoro" ad un post di Facebook. E in tanti hanno già iniziato la ricerca.

"Ho iniziato a disegnare e distribuire sassi in città due anni fa, durante il lockdown - dice Cinzia - e inizialmente lo facevo ogni quindici giorni, mentre ora ho dato alla mia iniziativa una cadenza mensile. In tanti seguono le mie "cacce al tesoro" e ogni volta mi tengo un paio di sassolini da parte perché capita spesso che qualche bambino non li trovi e ci resti male, in quel caso sono ben lieta di darglielo io. Ora sto pensando di parlare con il sindaco Menna per organizzarne una in primavera, preparando un centinaio di sassolini".