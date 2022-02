In arrivo dalla Asl 3 milioni di euro per l’ospedale "San Pio"

VASTO - Come avevamo preannunciato, dopo Il "Renzetti" di Lanciano e il "Bernabeo" di Ortona, dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti arrivano 3.258.000 euro di finanziamento anche per il parco tecnologico dell'ospedale "San Pio" di Vasto.

La notizia ufficiale verrà comunicata dopo l'incontro, previsto a breve, tra il direttore generale Thomas Schael e il sindaco di Vasto Francesco Menna, ma Zonalocale può già anticipare quali saranno le azioni migliorative e quanto è stato programmato per adeguare e rinnovare tecnologicamente le apparecchiature elettromedicali, nei limiti delle disponibilità economiche aziendali e come previsto da piano strategico degli investimenti 2022-2024.

L'alta tecnologia prevista per la radiodiagnostica, oltre alle installazioni della TAC 128 strati del costo di 455.077 euro e la TAC 0 strati con ricostruzione a 160 strati per 210.000 euro, è stata programmata per mezzo del finanziamento PNRR "Grandi Apparecchiature" e riguarda nel particolare una Risonanza magnetica da 1,T in sostituzione dell'attuale per un investimento di 914.000 euro, un telecomando Radiologico Digitale in sostituzione dell'attuale installato di 247.000 euro, un ortopantomografo in sostituzione di quello attuale di 54.900, un sistema radiografico digitale di 244.000 euro e un sistema radiografico digitale per Pronto soccorso di 244.000 euro.

Previsto anche l'arrivo di un Ecotomografo da destinare in comune tra le degenze di Medicina e Geriatria del PO Vasto per una spesa di 82.000 euro.

Poi sono in vista ulteriori acquisizioni da effettuare con fondi di bilancio per l'anno 2022: un'autoclave da destinare al Blocco operativo PO per 73.200 euro, una colonna laparoscopica da destinare alla Chirurgia di 146.400 euro (per la quale è in atto una procedura di gara), un Ecotomografo ginecologico per 61.000 euro (di cui è in atto la procedura di acquisizione), un uroflussimetro per Urologia di 3.660 euro, un sistema di uro dinamica di 18.300 euro e il rinnovo delle apparecchiature (2 isole neonatali, 2 incubatrici e una lampada per fototerapia) per la Pediatria del Nido di 98.820 euro.

E' inoltre in fase di predisposizione la procedura di gara europea necessaria per l'acquisizione di un sistema di acquisizione immagini/video e refertazione di esami endoscopici da destinare ai servizi di endoscopia digestiva aziendali, compresa l'Unità operativa di Gastrientologia, per un importo presunto totale in noleggio quinquennale di 671.0000 euro.