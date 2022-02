Il Consiglio comunale si riunirà oggi alle 15, nell’ordine del giorno Variante SS16 e tribunali

VASTO - Prenderà il via alle 15 la riunione del Consiglio comunale di Vasto, particolarmente attesa perché all'ordine del giorno, tra le gli altri, figurano due argomenti molto sentiti dalla città, come la Variante alla SS16 e la temuta chiusura del tribunale di Vasto.

Per l'argomento Variante alla Statale 16 proponiamo un riassunto delle posizioni in campo a questo link , per saperne di più sulla chiusura del tribunale può invece visitare questa pagina.

Questi tutti gli argomenti in trattazione:

Approvazione verbali sedute precedenti del 20 e 31 dicembre 2021 Prelievo dal fondo di riserva – Comunicazione

Prelievo dal fondo di riserva. Comunicazione

Interpellanza presentata dai consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero in data 30.12.2021, n.78386 di prot., ad oggetto "Concorsi telematici – Affidamento a società di Campobasso"

Mozione presentata dal consigliere comunale Giuseppe Forte in data 17.01.2022, n.3087 di prot., ad oggetto "Mozione su ipotesi progettuale VarianteS.S.16 Adriatica Vasto-San Salvo"

Proposta di delibera presentata dal Sindaco in data 22.01.2022 n.4593 di prot. ad oggetto " Proposta di delibera a tutela e salvaguardia del Tribunale di Vasto"

Proposta di delibera presentata dal consigliere comunale Vincenzo Suriani ed altri il 31.01.2022, n.6272 di prot.,ad oggetto "Istituzione del Garante dei diritti delle persone disabili"

Ordine del Giorno presentato dal Sindaco e dan.7 consiglieri comunali in data 31.01.2022, n.6518 di prot., ad oggetto"Realizzazione dell'infrastruttura di variante alla Strada statale 16 Adriatica – Provvedimenti"

Proposta di delibera presentata dal consigliere comunale Francesco Prospero ed altri in data 1° febbraio 2022,n.6533 di prot., ad oggetto: "Salvaguardia del Tribunale di Vasto"

Regolamento per l'utilizzo dei trabocchi. Modifiche.

