Il consiglio comunale osserva un minuto di silenzio in segno di pace per la crisi ucraina

VASTO - Prima di procedere alle discussioni del giorno, oggi il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in segno di pace, vista la minaccia di un nuovo grave conflitto a causa della crisi ucraina.

Una proposta arrivata dal consigliere comunale Prospero, che ha invitato tutti i presenti a un raccoglimento simbolico per manifestare un sano desiderio di pace per gli equilibri internazionali. Un gesto semplice per promuovere l'esercizio della pace, come sana pratica politica, e per ricordare le vittime della guerra, riflettendo sulle pesanti tribolazioni umane che essa comporta.

«Scongiurare la guerra, come ha ricordato anche Papa Francesco, è un dovere improrogabile - ha affermato Prospero - di tutti i responsabili politici e la pace, in questo senso, resta l'unica arma praticabile. La speranza è che le mediazioni diplomatiche tentino davvero ogni strada per evitare questo grave conflitto che si prospetta per l'Europa. Riflettere, riprendere consapevolezza dell'orrore della guerra, può essere un utile monito e auspicio per un avvenire Pacifico».