Emanuela De Nicolis: «San Salvo è casa. San Salvo è sempre di più»

SAN SALVO - La campagna elettorale del candidato sindaco Emanuela De Nicolis prende ufficialmente il via oggi, giorno di San Valentino, con una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della sua città e dei suoi abitanti. Parole che raccontano la storia di una professionista, di una madre, di una donna delle istituzioni che non ha mai interrotto il suo rapporto con la sua amata città. Parole contenute in una lettera che sarà recapitata in tutte le case delle famiglie di San Salvo e in un video pubblicato sul sito internet www.emanueladenicolis.it e sulle pagine Facebook e YouTube della candidata.

Il testo della lettera “San Salvo è casa”

“C’è un momento nella vita in cui ci potresti sentirti appagato. Il lavoro ti dà soddisfazioni. La famiglia è serena. Tuo figlio cresce felice. L’impegno per la comunità dove sei nata, che ami e che non hai mai abbandonato è, comunque, costante e ben si concilia con tutto il resto della tua vita. Un equilibrio perfetto. Romperlo, qualcuno potrebbe pensare, è da sconsiderati.

Eppure. Eppure sono abituata a non lasciar cadere mai una sfida. Sono abituata a perseguire gli obiettivi e perseverare nonostante le difficoltà che l’impegno presenta. Eppure sono abituata a non rifiutare le chiamate. Sono abituata, per il lavoro di avvocato che svolgo, che può arrivarne una, di notte, e dover correre ad offrire il mio aiuto a chi è in un momento negativo della propria esistenza, magari privato della libertà personale.

Sono abituata a dare la mia parola e fare di tutto per onorare l’impegno preso. Anche questa volta ho preso un impegno Ho risposto ad una chiamata. Una chiamata che è giunta da un gruppo di persone che in questi anni hanno reso la nostra città migliore e dato risposte ai bisogni ed alle attese di tanti.

E poi San Salvo è casa. Chi dice il contrario non sa, o finge di non sapere, nulla di me, della mia storia. Qui ho vissuto, dal primo giorno di vita dal ritorno dall’ospedale, con i miei genitori fino alla maturità. Qui sono tornata immediatamente da Bologna dopo la laurea in legge. Qui lavoro ogni giorno nel mio studio legale. Qui vivono i miei genitori, qui c’è la mia famiglia. Qui per cinque anni ho preso la parola e ho avuto l’onore di rappresentare in Consiglio Comunale le posizioni dei gruppi di maggioranza. Qui ho difeso dalle strumentalizzazioni delle opposizioni un progetto politico grazie al quale la nostra città ha vissuto un decennio di crescita incredibile. Un progetto incarnato dal coraggio e dalla capacità di decidere di un grande Sindaco.

Qui a San Salvo desidero continuare a impegnarmi per la mia comunità. San Salvo dieci anni fa si è scossa. Ha saputo intraprendere la strada del cambiamento. Ha fatto uno scatto verso la modernità e ha saputo trovare il coraggio di guardare e scegliere qualcosa di nuovo. San Salvo oggi è una città più accogliente, in movimento, più dinamica, pulita, sempre più produttiva, più sicura.

Aperta al futuro. E il futuro ci sfida sulla capacità della prossima amministrazione di intercettare e gestire al meglio i fondi del PNRR e governare l’atterraggio di Amazon e renderlo l’occasione per creare a San Salvo un grande polo logistico. Più lavoro, più crescita economica, più residenti, più case. Non fermiamo questo movimento di cambiamento. E San Salvo sarà sempre di più. Insieme, continueremo a cambiarla, a renderla sempre migliore.

Io sono Emanuela De Nicolis, sono la figlia orgogliosa di questa comunità. Sono una persona di parola. E insieme a tutti voi, grazie alla vostra voglia di continuare a crescere, sarò il futuro Sindaco di San Salvo.”