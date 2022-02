Consiglio comunale Vasto, DIRETTA streaming

ore 15,25: ha inizio il Consiglio comunale

ore 15,27: il Consiglio effettua un minuto di silenzio per la situazione in Ucraina

ore 15,30: il consigliere Forte, dovendo abbandonare l'aula per motivi personali, chiede l'anticipazione del punto riguardante la Variante della SS16. Viene anticipato

15,33: il consigliere Forte motiva la presentazione della mozione su "ipotesi progettuale Variante SS16 Adriatica Vasto-San Salvo" e chiede una convocazione della conferenza dei capigruppo a riguardo per approvare un documento all'unanimità

15,38: la discussione della mozione in conferenza dei capigruppo viene contestata dal consigliere Giangiacomo, che richiede una discussione in aula per aggiornare la situazione

15,42: il sindaco Menna saluta il prof. D'Ambrosio e inizia la discussione sulla Variante, precisando di voler chiedere all'Anas quali sono i progetti in discussione, auspicando una risposta unanime del Consiglio