Calcio giovanile, tanti sorrisi per la Bacigalupo Vasto Marina

VASTO - Sono tornati a calcare i campi di calcio anche i giovani ragazzi del territorio. Nell'ultimo week-end, infatti, sono ripartiti i campionati giovanili dopo lo stop forzato per la pandemia che durava dal periodo successivo alle vacanze di Natale.

L'inizio di 2022 è stato particolarmente felice per la Bacigalupo Vasto Marina, che ha potuto festeggiare parecchi successi delle sue squadre. L'ultimo è arrivato in data odierna, nel girone B del campionato Juniores regionali Under 19. In casa del River Chieti '65 è arrivata una vittoria per 2-1, risultato con il quale la squadra biancazzurra si è portata al 2° posto in classifica per la sconfitta dell'Union Fossacesia.

Un altro successo in trasferta è stato ottenuto nel campionato Allievi regionali U17, dove la Bacigalupo ha vinto 5-3 ad Atessa. In classifica i biancazzurri continuano a essere tallonati dalla Virtus Vasto, vincitrice per 5-0 contro la Virtus Lanciano, che segue la capolista a 4 punti, ma con una partita in meno. Aquilotti San Salvo è stata invece sconfitta 3-0 dai pari età del River Chieti '65.

È andata anche meglio per la squadra di Vasto Marina nel girone B dei Giovanissimi Regionali U15 con il trionfo per 11-1 nel derby contro la PGS Vigor Don Bosco, in cui ha brillato mettendo a segno ben 5 gol l'attaccante Luca Valentini, ora a 28 reti in campionato. In questo raggruppamento la Bacigalupo insegue al 2° posto la Virtus Lanciano, che ha avuto la meglio contro la Virtus Vasto (3-0). È finita 1-1 tra Aquilotti San Salvo e Atessa.

Peggiore la prestazione per Aquilotti San Salvo nei Giovanissimi Provinciali U15 per la sconfitta (0-2) nel derby contro lo Sporting San Salvo. Pirotecnico pareggio con quattro gol a testa tra Virtus Anxanum e Virtus Vasto. Vince 3-1 la Virtus Lanciano U17 contro la Virtus Castel Frentano nella partita valida per il campionato Allievi Provinciali U17. Tre gol li segna la Virtus Anxanum U19, battendo il Miglianico nel campionato Juniores Provinciali U19, in cui oggi si è chiusa a reti bianche la gara tra il San Salvo e il San Giovanni Teatino.

In giornata è arrivata anche una delusione per la Bacigalupo Vasto Marina, la cui rappresentativa nel campionato Giovanissimi Regionali U14 è stata sconfitta 4-2 dal Giulianova.

