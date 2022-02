Approvate le modifiche al regolamento dei trabocchi

VASTO - Oggi il Consiglio Comunale ha approvato la delibera a parziale modifica del regolamento dei Trabocchi, con il voto favorevole della maggioranza e del Movimento Cinque Stelle.

“Le modifiche hanno come obiettivo - hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore al demanio, Paola Cianci - quello di favorire le attività che possono interessare i trabocchi ovvero ristorazione, didattica e promozione della pesca-turismo. Facendo chiarezza su alcuni aspetti di natura tecnica e igienico-sanitaria. Nello specifico abbiamo adeguato il Regolamento alle perplessità manifestate dal Sian della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e introdotto la possibilità di utilizzo della fossa a tenuta stagna in aggiunta alla vasca imhoff, la scelta del metodo di cottura tra il sistema a gas o elettrico, l’impiego di materiali isolanti ed impermeabili per la copertura dei casotti e di escludere gli sbordi dalla superficie coperta in base a quanto previsto dal PDMC”.

“Le modifiche non mettono in discussione le caratteristiche del trabocco e non comportano alcun tipo di stravolgimento dal punto di vista ambientale. Resta ferma la volontà politica – ha concluso Paola Cianci - di questa Amministrazione Comunale di voler promuovere un turismo in chiave sostenibile, di qualità e non di quantità, che valorizza la Costa dei Trabocchi preservando il patrimonio naturalistico. Ringraziamo il presidente della Commissione assetto del territorio Luigi Marcello e la presidente della Commissione regolamenti Lucia Perilli per il lavoro svolto”.