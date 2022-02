Lenoci e Stivaletta portano la Vastese in zona play-off

VASTO – La Vastese lotta, soffre e, sfruttando anche un pizzico di fortuna, ottiene un successo importantissimo in termini di classifica. Il Castelnuovo viene battuto 2-0 grazie ai gol di Lenoci e Stivaletta, entrambi arrivati nel recupero dei due tempi. La vittoria consente ai biancorossi di approfittare del passo falso del Notaresco (0-0 contro il Nereto) e di salire in 5ª posizione, e quindi in zona play-off, a pari punti proprio con il Notaresco.

La Vastese, oggi senza il suo bomber Jonathan Alessandro, torna al 4-3-3 con Di Rienzo tra i pali, Ceccacci, Allegra, Di Filippo e Diallo a formare la linea difensiva, il classe 2000 Monza e il 2003 Sansone ai lati di Agnello a centrocampo e tridente offensivo formato da Lenoci, Alonzi e Scafetta. Gli ospiti invece si schierano con un classico 4-4-2.

Al 2° minuto animi subito tesi all’Aragona - ancora chiuso ai tifosi per i noti lavori di ristrutturazione - per un cartellino giallo molto discusso dai biancorossi estratto dall’arbitro Castellano di Nichelino nei confronti Allegra. Qualche minuto dopo la squadra di D’Adderio prova a reagire all’episodio sfavorevole con un colpo di testa di Ceccacci, sugli sviluppi di un calcio piazzato, che si conclude con un nulla di fatto.

La prima parte di primo tempo è priva di emozioni, ma la partita prova ad accendersi poco prima della mezz’ora. Al 27° Di Rienzo è costretto a deviare in calcio d’angolo un tentativo di Emili da posizione defilata, mentre qualche secondo più tardi i biancorossi subiscono la rete di Bubalo, annullata per fuorigioco.

Pericoli che svegliano gli aragonesi, che al 32° hanno una grande occasione con Sansone che, centralmente, in area di rigore, svirgola incredibilmente il tiro, il quale finisce a lato della porta avversaria. Quando si pensava che si potesse arrivare all’intervallo sullo 0-0, al 45° dopo un’uscita a vuoto del n.1 de Castelnuovo su un cross dalla destra, Lenoci a pochi passi insacca portando avanti la Vastese.

A inizio ripresa tremano i ragazzi allenati da D'Adderio per un tiro dal limite dell'area del 10 neroverde Emili che va di poco a lato della porta difesa da Di Rienzo. È una fase difficile del match per i vastesi che soffrono la reazione allo svantaggio degli ospiti, i quali si riversano in avanti alla ricerca del pari. Ancora Emili a 4' dalla mezz'ora della seconda frazione fa rabbrividire i padroni di casa con una conclusione che va vicino al palo alla destra di Di Rienzo.

Un'altra indecisione dell'estremo difensore ospite rianima al 31° la Vastese, Alonzi è reattivo e tenta subito il tiro, clamorosamente respinto sulla linea di porta. Il Castelnuovo nel finale abbassa l'intensità permettendo alla squadra aragonese di gestire il match, che però, in pieno recupero, conosce una nuova emozione. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Cristian Stivaletta, entrato intorno alla mezz'ora al posto di Alonzi, segna il suo 2° gol stagionale mettendo la parola fine sulla partita. La Vastese non vuole smettere di sognare.

g.d.c.