Ladri in fuga, abbandonano l’auto e scappano a piedi

VASTO - Si fa sempre più forte la pressione delle forze dell'ordine per assicurare alla Giustizia i ladri che da diversi giorni stanno mettendo a segno furti in abitazione a Casalbordino e Monteodorisio.

Ieri sera intorno alle ore 21:00 i ladri, in fuga da Casalbordino, braccati dalle Volanti del Commissariato di Vasto diretto dal vice questore aggiunto Fabio Capaldo, sono stati costretti ad abbandonare nei pressi del casello Vasto Nord l'automobile su cui viaggiavano, un'Audi A6 con targa straniera, e a continuare la fuga a piedi per le campagne circostanti.

Nell'auto hanno lasciato anche la refertiva, che al momento è al vaglio degli investigatori, alla ricerca di tracce utili per risalire all'identità dei ladri, e che poi se si riuscirà a individuare i legittimi proprietari sarà riconsegnata loro.

Nella stessa giornata di ieri, è stato messo a segno un altro furto in appartamento a Vasto, in zona Sant'Antonio. Sul caso indagano i Carabinierii della Compagnia di Vasto. Non vi sono elementi al momento per ritenere che i due avvenimenti siano collegati tra loro, ma di sicuro sia Polizia che Carabinieri sono alacremente al lavoro per dare un volto ai ladri.