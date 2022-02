La vastese Alessia Stivaletta ancora a segno con il Chieti femminile

VASTO - Non finiscono mai le gioie calcistiche per Vasto, che può vantare un altro talento. Il riferimento è all'attaccante del Chieti femminile Alessia Stivaletta, che continua a segnare caterve di gol nella Serie C femminile.

Oggi per la sua squadra è arrivato un altro successo - 16 vittorie su 16 partite giocate, un rullino di marcia stratosferico - con il 3-0 rifilato all'Independent al quale ha contribuito anche la vastese. Alessia Stivaletta, che veniva dai 7 gol segnati in una sola partita segnati contro le ragazze del Fesca Bari nella scorso turno, quest'oggi ha sbloccato il match dopo appena 4 minuti di gioco. Il risultato è stato poi arrodontato dalle sue compagne Di Camillo e Carnevale.

Così l'attaccante di Vasto si porta a 27 reti messe a segno in 13 presenze - media di 2 gol a partita - e sale al primo posto della classifica marcatori, eguagliando il numero di gol di Rus Laura Roxana dell'Apulia Trani, che però conta anche 7 rigori trasformati. Proprio l'Apulia Trani insegue in classifica, a otto punti di distanza ma con una partita in meno, il Chieti femminile, saldamente al comando a punteggio pieno.

g.d.c.