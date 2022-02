Calcio, Bacigalupo Vasto Marina e Lanciano entrambe sconfitte

VASTO - Agrodolce la domenica di calcio per le squadre della provincia di Chieti impegnate nelle categorie minori. Le delusioni arrivano soprattutto nel campionato di Eccellenza, dove la Bacigalupo Vasto Marina perde 5-0 contro il Villa 2015, fanalino di coda in classifica. Tanta amarezza per la squadra di mister Borrelli - che oggi ha fatto esordire i nuovi arrivati Galante, Fusaro, D'Andrea e Cardone - la quale non riesce a tirarsi fuori dalla zona play-out, vedendosi ridure il vantaggio sul 16° posto a 2 punti.

Arriva un'altra sconfitta anche per il Lanciano, che in casa si fa battere 1-0 da Il Delfino Curi Pescara. La squadra frentana è però fortunata perchè riesce a mantenersi in zona play-off per la contemporanea sconfitta dell'Alba Adriatica, distante un punto, a Casalbordino, anche se il Capistrello si porta a -2.

Nel girone C del campionato di Promozione fa festa il San Salvo, che tra le mura amiche batte 4-0 l'Athletic Lanciano con l'attaccante classe 2001 Valentino Verderosa sugli scudi con una doppietta. La squadra biancazzurra sale così al 10° posto e vede la zona salvezza a quattro punti.

In Seconda Categoria, girone F, importantissimo successo del Vasto United che vince 3-2 contro il Trigno Celenza grazie ai gol di Tana, Carlucci e Madonna e si mantiene a un punto dalla zona salvezza. Perde terreno dal Vasto United, invece, la Virtus Vasto, che pareggia 1-1 (a segno Bevilacqua per i vastesi) lo scontro diretto con il Villa Santa Maria. La Virtus, undicesima, ora vede a tre punti di distanza il Vasto United e mantiene il punto di vantaggio sul Villa Santa Maria.

g.d.c.