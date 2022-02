Zes Abruzzo. Un’occasione da non perdere

VASTO - L’Abruzzo con la Zes punta a diventare uno dei più grandi hub logistici del Mezzogiorno, offrendo grandi opportunità alle imprese del territorio grazie alla semplificazione amministrativa.

Di questo tema si è parlato nel convegno che si è tenuto questa mattina a palazzo d'Avalos di Vasto alla presenza di imprese, associazioni e istituzioni locali. La tematica di riferimento è la Z.E.S., acronimo di Zona Economica Speciale, sorta nel 1937, negli Stati Uniti. La diffusione è stata nel corso degli anni sempre più accentuata e ha coinvolto anche l’Europa, dove l’Irlanda e la Polonia sono stati i primi Paesi ad adottarla. Ottimi anche i risultati riscontrati in Cina, dove la Zes contribuisce al 22% del PIL e al 60% delle esportazioni.

È su questo punto che ha particolarmente posto l’accento il senatore Luciano D’Alfonso che, oltre a definire la Z.E.S. “un sandwich con tanti strati di convenienza” , ha invitato la macchina amministrativa a un cambio di passo, ad abbadonare la mentalità del "fai domanda e poi si vede" ma a prendersi direttamente carico dell’impegno.

In seguito ha preso parola l’assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo Daniele D’Amario, che ha sottolineato l’importanza dell’automotive e annunciato lo stanziamento di 330 milioni per l’innovazione tecnologica in Abruzzo, di cui 80 dedicati nello specifico alla formazione.

Investimento nella formazione che - ha spiegato il commissario Zes dell’Abruzzo Mauro Miccio - non può risolvere il problema dell'oggi. Il commissario infatti ha stimolato le aziende locali a concentrarsi sul tutoraggio sul campo per scongiurare il rischio di carenza di personale addetto per 4 anni, tanti quanti servirebbero per completare un percorso accademico su questo particolare settore.

Il Commissario ha poi illustrato le principali caratteristiche delle Zes – che attualmente danno lavoro a circa 40 milioni di persone – con un focus sulle opportunità di cui possono godere le imprese, tra le quali si annoverano incentivi finanziari e fiscali, maggiore digitalizzazione - punto più volte ripreso durante il convegno – e potenziamento della rete infrastrutturale.

g.d.c.