SS16: sul sito del Ministero c’è progetto voluto dai vastesi, perché l’Anas ha cambiato tracciato?

VASTO - Sulla discussa Variante alla SS16 interviene il giornalista Nicola D'Adamo:

"Lunedì ci sarà il Consiglio Comunale di Vasto e si parlerà a lungo sulla Variante alla SS16 che l’ANAS vorrebbe far passare sul costone verde sotto il centro storico.

Secondo noi il Comune di Vasto, che già in passato ha respinto tale ipotesi, deve chiedere all’ANAS due semplici questioni che non sono di poco conto.

Primo: come si fa a proporre una superstrada del genere in una zona (quella sotto il centro storico) ad alto dissesto idrogeologico classificata dal PRG come “zona rossa”?

Secondo: il progetto originario AQ258 che figura nel sito del MIT Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con tanto di piantina, è proprio quello che vuole il Comune di Vasto, vale a dire, come dice la scheda: “Variante di Vasto (Casalbordino - San Salvo Marina). L'intervento è relativo al superamento dell'abitato di Vasto con una variante all'esistente Statale 16 Adriatica”.

Allora la domanda è: può l’ANAS con gli stessi soldi fare un’opera completamente diversa che non raggiunge gli obiettivi fissati nel finanziamento?

Comunque il dibattito è aperto. La parola ai tecnici ed ai politici.

Ecco cosa dice la scheda del Ministero della Infrastrutture

https://mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2018-02/03%20AQ258%20Scheda%20FSC.pdf

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020

Scheda di intervento numero 3 codice progetto AQ258.

Strada statale 16 Adriatica. Titolo dell'intervento: Variante di Vasto (Casalbordino - San Salvo Marina). Tipologia di intervento: nuove opere; localizzazione Abruzzo.

Descrizione sintetica: L'intervento è relativo al superamento dell'abitato di Vasto con una variante all'esistente Statale 16 Adriatica. Soggetto attuatore: ANAS.

Costo dell'intervento in milioni di euro 87,00 . Obiettivi generali e finalità l'intervento: Ha l'obiettivo di consentire il superamento dell'abitato di Vasto invariante rispetto alla statale 16 che risulta avere livelli di servizio non più idonei a sopportare i flussi di traffico rilevati”.

Planimetria generale dell'intervento è quello indicato nel disegno. FOTO sopra

Stato di avanzamento progettuale: studio di fattibilità.

Breve descrizione dei risultati attesi: il progetto consente la riduzione dei tempi di percorrenza e l'incremento della sicurezza della circolazione.

Indicatore del risultato miglioramento del livello di servizio dal 40/60% al 100%. Indicatore di realizzazione la realizzazione della variante alla statale 16 del tratto Casalbordino San Salvo Marina.

Cronoprogramma e piano finanziario per annualità (per milioni di euro) : 2016 (spesa zero), 2017 (zero) 2018 (spesa 0,07), 2019 (0,26), 2020 (9,02) 2021 (12,79) 2022 (12,79) 2023 (52,01 milioni di euro)

Strumento attuativo piano pluriennale ANAS 2016-2020".