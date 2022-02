Ospedale, fondi in arrivo dalla Asl anche per il "San Pio"

VASTO - Finanziamenti in arrivo anche per l'ospedale "San Pio" di Vasto. Dopo i tre milioni e mezzo di euro elargiti dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti all'ospedale "Renzetti" di Lanciano, per far compiere un salto di qualità alla tecnologia radiologica, e un milione e 917 mila euro d'investimento complessivo assegnati all'ospedale "Bernabeo" di Ortona, per il miglioramento e il potenziamento delle apparecchiature elettromedicali e dell'alta tecnologia, l'Azienda Sanitaria potrebbe avere già pronto anche un finanziamento per il nosocomio vastese.

Un incontro tra il direttore generale Thomas Schael e il sindaco di Vasto Francesco Menna si terrà nei prossimi giorni e dal briefing dovrebbero scaturire certezze sia sull'ammontare della somma accordata dalla Asl 02 all'ospedale San Pio, sia sulla destinazione del finanziamento.

Dal momento che gli ospedali di Lanciano e Ortona usufruiranno dei fondi per potenziare la tecnologia, probabilmente anche Vasto avrà questa opportunità, ma l'auspicio è che almeno parte dell'investimento sia destinata per riattivare la mensa del San Pio, servizio che già da tempo viene fornito in catering, coi pasti che provengono dall'ospedale di Lanciano.