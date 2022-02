Daniela Sabatino fa doppietta in Coppa Italia ma non basta

CASTELGUIDONE - Daniela Sabatino non può festeggiare appieno la sua doppietta in Coppa Italia. I suoi due gol contro l'Empoli non sono infatti bastati alla Fiorentina per accedere in semifinale perchè, dopo lo 0-0 dell'andata, il 2-2 del Franchi di Firenze favorisce le ragazze azzurre per la regola dei gol in trasferta.

La Viola si è aggrappata all'attaccante di Castelguidone, ritrovandosi sotto di due reti dopo appena 23 minuti. La giocatrice abruzzese a questo punto si è presa la squadra sulle spalle, prima accorciando le distanze alla mezz'ora di gioco con un rigore guadagnato da Valentina Giacinti e poi pareggiando i conti al 73°. Nel finale però la squadra di casa non è riuscita a trovare il gol qualificazione maturando l'eliminazione.

La doppietta, nonostante l'amarezza dovuta all'estromissione dalla competizione, ha comunque consentito a Daniela Sabatino di aggiornare le sue statistiche. La calciatrice di Castelguidone ha raggiunto i 12 gol stagionali - segnati in 15 partite - tra tutte le competizioni - ed è volata in testa alla classifica delle marcatrici di Coppa Italia con 4 reti, sperando di non essere superata nel prosieguo del torneo.

g.d.c.