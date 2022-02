Vasto. In scena "Milo Vs Milo – Processo a Sandra Milo"

Riparte la rassegna del Grido CineTeatro: si torna in scena con un grande personaggio cinematografico e televisivo, Sandra Milo! L'appuntamento è con Milo Vs Milo – Processo a Sandra Milo un gioco, un incontro/spettacolo in cui la celebre attrice, parlando di sé, della sua carriera e della sua vita privata, racconterà più di 50 anni dello spettacolo e del costume italiano di cui è stata testimone e protagonista. Il tutto arricchito da contributi video e dalla partecipazione del pubblico che interpretando la parte del giudice emetterà l'insindacabile sentenza che siamo certi essere, l'applauso, quindi: l'assoluzione. Sul palco, ad accompagnare la nota Sandra Milo, l'attore e regista Milo Vallone e il Maestro Elio Depasquale al pianoforte.

L'organizzazione ci tiene a rassicurare gli spettatori: il teatro è un luogo assolutamente sicuro, si accede solo dopo aver superato il controllo del Super Green Pass, della temperatura corporea e soltanto indossando la mascherina FFp2. Lo spettacolo si terrà domenica 20 febbraio 2022, alle 21:00 presso il Teatro in via madonna dell'asilo 13 a Vasto (CH). I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita autorizzati e online Ciaotickets