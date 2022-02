Trofeo Carnevale: ecco come iscriversi alla 17°edizione

È il solito appuntamento ciclistico di inizio anno a San Salvo con l'omonimo Velo Club a curare la parte organizzativa e a offrire il meglio sotto ogni aspetto: questo e tanto altro per la 17°edizione del Trofeo Carnevale in programma domenica 20 febbraio con la gara a circuito di 3 chilometri sul lungomare.

Passione e tradizione ciclistica, ben radicate nella città sansalvese, costituiscono da sempre un motivo di richiamo per i tanti cicloamatori abruzzesi e del Centro-Sud Italia verso questa classica di apertura della stagione su strada sotto l'egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

Il comitato organizzatore invita i partecipanti ad effettuare in congruo anticipo la pre-iscrizione tramite l'apposito link indicando tutti i dati anagrafici e l'ente di appartenenza (Uisp, Fci, Acsi etc). La quota è di 15 euro compreso il chip cronometraggio e il pagamento deve essere effettuato tramite Postepay (numero 5333 1711 2666 2044 intestato a Tonino Maggitti) entro le ore 10:00 di sabato 19 febbraio.

La risonanza del Trofeo Carnevale in campo extraregionale inorgoglisce tutto il Velo Club San Salvo che annualmente si adopera per arrivare al pieno successo della manifestazione e per promuovere il ciclismo nel proprio territorio.