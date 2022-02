Furti a ripetizione a Cupello, "alzare la guardia e aumentare il senso civico"

CUPELLO - Dopo la serie di furti avvenuti nelle abitazioni private negli ultimi giorni, interviene sull'argomento il Gruppo consiliare "Insieme per Cupello", per il quale si tratta "di un elemento non solo di allarme, ma anche di forte preoccupazione. In momenti delicati come questi- continuano i consiglieri - bisogna essere uniti nel difendere la legalità e la libertà civile e democratica di tutti.

Siamo vicini e solidali alle famiglie che hanno ricevuto danni materiali e personali da parte di delinquenti la cui provenienza è al momento sconosciuta, ma che certamente avranno anche complicità locali che vanno prontamente stanate e perseguite. Sosteniamo l’accorto e operoso impegno che le forze dell’ordine stanno profondendo.

A Cupello, peraltro, esiste un’ampia installazione di telecamere, che potranno risultare utili alle indagini, nella speranza che il sistema di videosorveglianza venga esteso anche nelle contrade, che ne sono quasi totalmente sprovviste, e a tutti gli accessi al paese.

Riteniamo che tutti abbiamo il dovere di alzare la guardia e dimostrare il nostro senso di apparenza alla comunità, convinti che il rinchiudersi e il manifestare timore reverenziale verso questi delinquenti sia la peggiore risposta da dare in quanto rappresentano i presupposti per un pericoloso radicamento.

Non siamo, per nostra fortuna, in zone in cui la malavita manifesti la propria arroganza ed abbia assopito la voglia di reazione dei cittadini; siamo in un territorio sempre rispettoso della legalità e della partecipazione attiva sul piano sociale ed economico dei cittadini, che hanno sempre dimostrato senso civico e rispetto delle Istituzioni, oltre alla voglia di non cedere alle prepotenze e ai ricatti.

Pertanto, chiunque sa o ha visto qualcosa - concludono i cnsiglieri - non abbia paura a riferire alla forze dell’ordine, per aiutarle ad individuare presto i responsabili e consegnare questi ultimi alla giustizia.