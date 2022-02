Droga, traffico sull’asse Messina-Lazio e Abruzzo: 8 condanne

MESSINA - Otto condanne sono state inflitte nel processo nato dall’operazione antidroga “Red Drug”, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, che ha smantellato un’organizzazione attiva nel primo periodo del lockdown. Al centro delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza un gruppo con base in città che operava tra la Sicilia, il Lazio e l’Abruzzo.

In primo grado sono stati condannati otto imputati a pene variabili da 16 anni e 8 mesi a 6 anni e 8 mesi, per un totale di 84 anni di carcere. La sentenza è del gup Ornella Pastore nel processo celebrato con il rito abbreviato. Secondo l’accusa quando a tutti era precluso qualsiasi spostamento per la “zona rossa”, grazie ad un’ambulanza si sarebbero mossi senza problemi trasportando e distribuendo importanti partite di sostanze stupefacenti. I pubblici ministeri Liliana Todaro, Federica Rende e Francesca Bonanzinga avevano chiesto condanne che oscillavano dai 18 agli 8 anni di reclusione.