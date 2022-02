Cos’è per te l’amore? Scatta e vinci un luxury kit da Elysium

San Valentino è alle porte e, nel caso in cui doveste avvistare dei cuori giganti durante le vostre passeggiate in centro a Vasto, non preoccupatevi, non siete stati improvvisamente investiti dallo spirito di questa festa, si tratta di Elysium, boutique di Filippo Marchesani che ha organizzato un magnifico contest intitolato: “Cos’è per te l’amore?”. Da oggi 11 febbraio, infatti, chi si troverà a passare fuori dallo store di Piazza Rossetti, vedrà un’installazione luminosa a forma di cuore alta tre metri che inviterà i passanti a fermarsi per scattarsi una foto.

Chi deciderà di immortalarsi all’interno dell’installazione potrà poi pubblicare la foto su Instagram e, dopo aver seguito la pagina Instagram @Marchesanielysium e inserito nella descrizione della foto l’hashtag #elysiumforlove, dovrà solo attendere il 20 febbraio per la proclamazione della foto vincitrice.

La foto che avrà collezionato più like si aggiudicherà un fantastico kit di prodotti luxury dedicati alla bellezza.

Se passate nel centro storico di Vasto, in questi giorni, concedetevi un momento romantico da Elysium ed entrate a provare le fragranze uniche e i migliori prodotti cosmetici da uomo e da donna. Se avete voglia, concedetevi una coccola oppure regalatela alle persone speciali, Elysium è sicuramente il posto ideale per farlo.

Procedura per partecipare al contest:

-> Scatta una foto

-> Pubblicala su Instagram

-> Inserisci nella descrizione l’hashtag #elysiumforlove

-> Segui la pagina Instagram Marchesanielysium

