Al via i lavori di messa in sicurezza di via Ripalta e via Il Caravaggio

SAN SALVO - Inizieranno lunedì 14 febbraio i lavori di messa in sicurezza stradale di via Ripalta e delle sue traverse oltre che di via Il Caravaggio. Intervento che comporterà comprensibili disagi, sia ai residenti e sia alle attività commerciali finalizzato alla valorizzazione del contesto abitativo. Una apposita ordinanza regolerà il traffico per il tempo necessario alla conclusione degli interventi previsti.

Ne danno notizia il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis che stamane hanno fatto un sopralluogo.

Intervento che oltre alla sistemazione degli asfalti consentirà la riqualificazione dei marciapiedi, che presentano delle grosse anomalie dal punto di visto della sicurezza per la circolazione dei pedoni diventando di fatto delle barriere architettoniche.

“Oltre a questi lavori importanti per la sicurezza e la viabilità – spiega il sindaco Magnacca – sono previsti nuovi punti luce con nuovi corpi illuminanti oltre alla ripiantumazione di nuove specie arboree, secondo un progetto di riforestazione urbana che sta interessando tutta la città”.

“Gli interventi per riqualificare l’intero quartiere – specifica l’assessore Lippis – sono pari a 2 milioni di euro. Lavori non più rinviabili. Chiediamo pertanto la comprensione ai residenti e ai titolari delle attività commerciali per gli inevitabili disagi finalizzati a migliorare la qualità della vita”.