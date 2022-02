Un connubio romantico per S. Valentino con Dolce Vita, Emozioni Fiori e Campione Gioielli

La festa degli innamorati è alle porte e per chi volesse fare un regalo oppure – perché no? – farsi un regalo, tre attività iconiche vastesi hanno deciso di lavorare in sinergia per dar vita a delle combinazioni creative da regalare nel giorno più dolce dell’anno.

Infatti per chi deciderà di recarsi, dal 10 al 14 febbraio, presso la gelateria e cioccolateria Dolce Vita, Emozioni Fiori oppure Campione Gioielli, troverà diversi tipi di regali combinati interessanti.

Alla Dolce vita sarà possibile acquistare una confezione di gelato o di cioccolatini combinata con un gioiello o con dei fiori.

Da Emozioni fiori sarà possibile acquistare dei fiori con una scatola di cioccolatini della Dolce Vita.

Da Campione gioielli invece si potranno associare i bijoux ai cioccolatini.

“L’idea di questa collaborazione nasce perché sono attività che conosco da tempo, che apprezzo molto da cui mi servo e sono donne appassionate e professioniste” spiega Loredana, proprietaria della Dolce vita “Proprio per questi motivi abbiamo pensato di unirci per questo evento: cioccolato, fiori e gioielli sono doni che fanno sognare in particolar modo a San Valentino”.

Un’idea intelligente e sicuramente deliziosa da ogni punto di vista che può rendere felici tante persone, non in quanto “acquisto”, ma in quanto pensiero dedicato:

“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante” e quindi perché non dedicare una sosta in una di queste attività prima del 14 febbraio?

“Noi ci sentiamo molto entusiaste, amiamo il nostro lavoro e crediamo molto nelle collaborazioni tra attività e questa è particolarmente magica”.

La dolce vita si trova in Viale della Dalmazia, 61, Vasto

Pagina Facebook

Emozioni Fiori è in Corso Europa, 135, Vasto

Pagina facebook

Campione Gioielli è Via Camillo Benso Conte di Cavour, 43 a Vasto

Pagina facebook