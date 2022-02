San Salvo. Pensionato ferito alla testa da un montacarichi: è in prognosi riservata

SAN SALVO - Un uomo di 64 anni, pensionato, è rimasto gravemente ferito mentre stava effettuando lavori di ristrutturazione della propria abitazione, in via Fratelli Bandieri a San Salvo. È accaduto stamattina intorno alle 8:00, quando un montacarichi elettrico si è staccato dalla sede in cui era alloggiato, al primo piano, ed è rovinato in testa al malcapitato. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato in ambulanza dapprima al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Vasto e poi trasferito a Pescara, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.