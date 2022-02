Monteodorisio. Menna: «Servizio di informazione comunale fermo da tempo, basta silenzio!»

MONTEODORISIO - «A seguito di una serie di segnalazioni pervenutemi da parte di alcuni cittadini, le informazioni trasmesse a carico del Comune di Monteodorisio attraverso la piattaforma WhatsApp non vengono più garantite da tempo. Mi domando quale sia il motivo di tale ritardo considerando che in data 24/01/2022 ho provveduto a consegnare il telefono e la relativa Sim alla Polizia locale, acquistati ed utilizzati dalla sottoscritta in esecuzione della delibera di giunta n.73 del 19/10/2019, inerente al servizio di informazione pubblica tramite la piattaforma WhatsApp, gratuito per i cittadini e ad adesione volontaria». È quanto afferma Angela Menna, consigliere di opposizione del gruppo "Chiarezza per Monteodorisio".

«Il Sindaco e il nuovo addetto alla comunicazione - prosegue il consigliere di opposizione - facciano chiarezza sui motivi per i quali da settimane oltre 300 cittadini non ricevano più non solo gli aggiornamenti legati ai nuovi contagi e ai guariti da Covid-19, ma anche tutte le informazioni di pubblica utilità. Un servizio così importante per la cittadinanza non può sparire senza spiegazioni!».

Non solo Whatsapp, le lamentele di Menna si appuntano anche sugli altri canali social: «Tale situazione, tuttavia, viene constatata sia nei mancati aggiornamenti sul canale Instagram del Comune di Monteodorisio, nonostante abbia già trasmesso le informazioni e le procedure relative all'accesso, sia sulla pagina pubblica del Sindaco. Dallo stesso, in data 22/01/2022, ho ricevuto una comunicazione scritta inerente alla richiesta delle credenziali affinché accedesse alla sua pagina, ignorando la differenza tra una pagina pubblica e un profilo privato. Una pagina pubblica non ha bisogno di credenziali per essere gestita, ma di almeno un utente che venga nominato 'amministratore o editor' della pagina, ruolo che il Sindaco ha già da 2 anni e mezzo e che ho ribadito più volte, senza che tale osservazione fosse realmente recepita».