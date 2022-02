Caro bollette, anche Monteodorisio aderisce all’iniziativa "Luci spente" lanciata dall’ANCI

MONTEODORISIO - L’Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. "Non vorremmo ritrovarci ancora una volta a dover scegliere tra salvaguardare gli equilibri di bilancio e erogare servizi ai cittadini”, spiega il presidente nazionale dell'Anci Antonio De Caro.

Il Sindaco Catia Di Fabio aggiunge che "il caro bollette che stiamo registrando peserà gravemente sulle famiglie, sulle imprese, che sono già in gravi difficoltà. Si abbatterà anche sui Comuni, che si troveranno ad affrontare, da qui a poco, un sostanziale aumento dei costi, assolutamente non previsto e con gravi conseguenze sui bilanci comunali.

Le luci del Castello di Monteodorisio resteranno spente in segno di protesta. Ci auguriamo che il nostro governo ascolti questo grido d'allarme".