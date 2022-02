Bullismo, Grippa (M5s): «Ascoltiamo e tuteliamo i nostri giovani»

VASTO - «Le notizie di questi giorni, che raccontano di violenze e abusi subiti da giovani studentesse, purtroppo anche nel mio territorio, non fanno che lanciare, ancora una volta, un segnale d'allarme che non può e non deve essere sottovalutato», è quanto afferma la deputata del MoVimento 5 Stelle Carmela Grippa. «Pensiamo - aggiunge - al caso delle studentesse del liceo Valentini Majorana di Cosenza: queste giovani e coraggiosissime ragazze hanno trovato la forza di ribellarsi e denunciare le angherie subite dai loro aguzzini. Ma non è sempre così».

«Dobbiamo tutelare le nostre ragazze e i nostri ragazzi - prosegue Grippa - e ascoltare il loro grido d'aiuto. Bullismo e cyberbullismo, revenge porn, stalking: sono tante le minacce a cui sono sottoposti, senza contare che la pandemia ha, se possibile, acuito le difficoltà e il disagio psicologico».

«Come mamma e come donna delle istituzioni, capogruppo per il Movimento 5 Stelle in commissione Infanzia e adolescenza, ritengo indispensabile che la politica dimostri attenzione nei confronti dei giovani e tolleranza zero verso chi si rende colpevole di violenze, specialmente se in luoghi fondamentali per il loro sviluppo, come le scuole. Investiamo sui giovani, investiamo sul futuro del Paese!» conclude.