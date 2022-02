A Sant’Antonio "spunta" un’antenna in pieno centro abitato, residenti allarmati

VASTO - Nei giorni scorsi sono state preparate le basi, poi ieri pomeriggio è stato posto l'ultimo pezzo del pilone dell'antenna di notevoli proporzioni che è "spuntata" in zona Sant'Antonio a Vasto, nei pressi del Centro Commerciale "Pianeta". Notevole la sorpresa dei residenti che hanno visto da un giorno all'altro ergersi la struttura, di circa 6 metri, vicinissima alle case del quartiere, e non sono mancati gli inevitabili messaggi di allarme su quello che ormai rappresenta il moderno tam tam dei nostri giorni, ovvero Facebook.

Il timore, come sempre quando si verifica l'installazione di un'antenna di telefonia mobile, riguarda l'inquinamento elettromagnetico che potrebbe derivarne. Immediato lo scambio di post da parte dei residenti del quartiere che si chiedono chi abbia dato il permesso per installarla così vicino a un centro abitato. E allora... facciamo chiarezza.

Il cosiddetto "Decreto Gasparri" del 2002 (Decreto Legislativo n. 198/2002) aumentò le libertà concesse per l'installazione di ripetitori di telefonia mobile sul territorio nazionale. Il risultato è stata una rapida proliferazione di antenne, soprattutto nei centri abitati. Il decreto infatti considerava i ripetitori come opere di urbanizzazione primaria, ovvero al pari di strade, fogne, illuminazione pubblica, la rete idrica ecc. Le antenne erano quindi compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica, fermo restando che i Comuni potevano individuare aree più idonee di altre per ospitare i ripetitori. Infine, fu stabilito che la distanza minima tra ripetitori e abitazioni dovesse essere di almeno 70 metri.

Nel 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'intero Decreto Gasparri per eccesso di delega e successivamente, con il decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2009/140/CE, apportando sostanziali modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che non ha previsto più una distanza minima di sicurezza delle antenne dalle abitazioni.



Oggi l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di ripetitori di telefonia mobile è subordinata a numerosi criteri, tra cui: il rispetto della normativa ambientale; il rispetto della pianificazione urbana e rurale e del piano delle telecomunicazioni; il rispetto degli obblighi della concessione, dell'accesso o dell'uso di suolo pubblico o privato; il rispetto delle norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie.

Chi deve effettuare questi accertamenti? Lo Stato, il quale monitora tali soglie attraverso l’operato delle varie Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Protezione Ambientale competenti per territorio.

Nella speranza di aver chiarito la questione, c'è da sottolineare anche che tutti i numerosi esperimenti scientifici e i test degli organismi internazionali non hanno riscontrato danni alla salute per le antenne cellulari, nelle potenze al solito usate. Ovviamente ogni installazione deve avere l'autorizzazione dalle Arpa e, nei casi dubbi, le Arpa stesse fanno accurate valutazioni di impatto ambientale. Il lettore può rivolgersi alle Arpa per avere informazioni su casi specifici. Se l’antenna rispetta le regole sulle emissioni non c’è nulla di cui temere.