Vasto. "Zes Abruzzo – le opportunità per le imprese"

"Zes Abruzzo – le opportunità per le imprese", l'evento vuole essere un'occasione di dibattito - come specificato nel comunicato di Assovasto - su questo importante strumento di sviluppo per la nostra area industriale, su cui relazioneranno il commissario ZES Abruzzo Prof Mauro Miccio, il sen. Luciano D'Alfonso e l'assessore regionale Daniele D'Amario.

L'evento si terrà sabato 12 febbraio 2022 alle ore 10:00 presso la Sala Pinacoteca di Palazzo d'Avalos a Vasto e sarà anche trasmesso on line sul profilo facebook "Città del Vasto". Per coloro invece che volessero partecipare in presenza è necessario darne comunicazione alla dott.ssa Paola D'Adamo, componente della segreteria del Comune di Vasto, al numero 348/4353846.