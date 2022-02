Vasto. Chiusura tribunali, Ordine degli Avvocati: "Restano le distanze sulla soluzione da adottare"

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, nel far seguito all’incontro reso possibile dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, tra i Presidenti dei COA di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e la Sig.ra Ministra Marta Cartabia, oltre allo stesso Presidente Marsilio, evidenzia che lo stesso ha rappresentato una importante occasione di ascolto e confronto reciproco in ordine ai diversi temi che caratterizzano l’attuale dibattito sulla chiusura dei nostri Tribunali: dall’andamento della giurisdizione nei tribunali sopprimendi, e - più in generale - nel Distretto di L‘Aquila, ai problemi che a giudizio degli Ordini Forensi insorgerebbero a causa dell’accorpamento.

In particolare, maggiore attenzione è stata posta rispetto:

1. alla possibilità che i nostri Tribunali (e l’intero Distretto) possano conservare le indiscutibili performance di efficienza attuali, assolutamente necessarie al perseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di giustizia e, di conseguenza,

2. alla richiesta di proroga contenuta negli emendamenti presentati dai parlamentari abruzzesi, pari ad un tempo congruo funzionale sia ad una riflessione sulle molteplici riforme che presto saranno poste all’attenzione del Parlamento, sia alla elaborazione di una diversa organizzazione della geografia giudiziaria nei nostri territori che potrebbe portare all’adozione di soluzioni alternative alla chiusura dei tribunali (come ad esempio, per quanto di specifico interesse, il prospettato mantenimento dei Tribunali di Lanciano e di Vasto attraverso la loro fusione).

L’incontro, però, non è stato foriero di una condivisione circa l’opportunità che si proceda senza indugio ad un rinvio della chiusura dei nostri Tribunali e, pertanto - si continua nella nota dell'Ordine degli Avvocati di Vasto-, restano le distanze sulla soluzione da adottare.

Conformemente alla volontà espressa dalla Assemblea degli Avvocati di Vasto tenutasi in data 19.01.2022, quindi, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, con l’auspicio che nei prossimi giorni giungano novità circa l’accoglimento della richiesta di proroga della chiusura dei Tribunali abruzzesi, con conseguente revoca della presente proclamanda astensione, ha proceduto a deliberare l’astensione dall’attività giudiziaria dal 21 febbraio al 1 marzo compreso, e contestuale convocazione dell‘Assemblea Straordinaria degli iscritti per il giorno 28 febbraio, aperta ancora una volta ai rappresentanti delle altre organizzazioni portatrici di interessi meritevoli, affinché si possano individuare le soluzioni e le azioni da intraprendere per superare lo stallo in cui versa la vicenda dei Tribunali subprovinciali abruzzesi, e segnatamente del Tribunale di Vasto a seguito della mancata previsione - all’interno dell’attuale testo del c.d. “decreto milleproroghe” – del rinvio della sua chiusura ad oggi fissata al 14 settembre 2022.