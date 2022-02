Il Maestro vastese Luigi Petta in concerto a Palermo

VASTO - Il prossimo 25 febbraio, nella splendida cornice della Chiesa del Santissimo Salvatore di Palermo, il pianista vastese Luigi Petta si esibirà in un concerto monografico dedicato al compositore nisseno Fabrizio Puglisi. L’evento, patrocinato dal Lions Club Palermo dei Vespri e intitolato “Incontro con l’autore: Fabrizio Puglisi e le sue musiche”, vedrà come interpreti artisti provenienti dall’Italia e dall’estero che eseguiranno, anche in prima assoluta, opere edite ed inedite del compositore.

Tra i musicisti che prenderanno parte all’evento musicale saranno presenti pianisti di fama internazionale, tra i quali Irene Veneziano (semifinalista allo “Chopin” di Varsavia), Tatiana Orlova, Cecilia Ferreri, Chiara Bertoglio, Maria Giovanna Gulino e Giovanni Battista Romano.

All’interno del ricco programma musicale, che vedrà pezzi solistici per pianoforte e opere cameristiche, il M° Petta eseguirà brani di stili diversi spaziando dal virtuosismo della Toccata per pianoforte (tratta dall’album Miniature) al blues, fino ad arrivare ai Quattro Pezzi umoristici e bizzarri dedicati al Maestro Vincenzo Mannino.