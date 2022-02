Cane abbandonato nell’area di sgambamento... mentre l’Oipa sottolinea problema assenza microchip

VASTO - È stato ritrovato stamattina, chiuso nell'area di sgambamento di Vasto. Del proprietario del cane, maschio di taglia media (lo vedete nella foto), nessuna traccia. Probabilmente si tratta dell'ennesimo caso di abbandono a Vasto e comunque si verificherà se l'animale è dotato di microchip. La segnalazione è arrivata a Zonalocale insieme alla richiesta di lanciare un appello a chiunque lo possa riconoscere (potete contattarci inviando una mail a redazione@zonalocale.it). Ma oltre a questo è inevitabile sottolineare la gravità del fenomeno degli abbandoni e riportare all'attenzione l'importanza di microchippare gli animali domestici.

È bene ricordarlo: in giorni in cui si lamenta in città la presenza di branchi di lupi che in orari notturni si aggirano tra le zone di periferia, oltre a quella dei cinghiali che ormai sono diventati una presenza costante in città, sarebbe opportuno (e il tono è ovviamente ironico) evitare "almeno" i disagi che derivano da un comportamento non corretto di alcuni cittadini, come l'abbandono dei propri animali da compagnia.

Abbandonare il proprio cane, oltre a mettere in pericolo la sua vita o quella di eventuali automobilisti che potrebbero essere coinvolti in incidenti cercando di evitarlo, porta inevitabilmente al fenomeno del randagismo e quindi alla presenza di 'branchi', un problema che andrebbe a sommarsi a quello già preoccupante riguardante lupi e cinghiali. Ma quello del randagismo è un fenomeno che può essere tenuto sotto controllo: non solo con l'arma della sterilizzazione, ma anche con quella del microchip.

L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ci fornisce alcuni dati: sono 307.907 i cani microchippati in Abruzzo che al 4 febbraio 2022 risultano iscritti nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione.

"L'obbligo del microchip per i cani è un efficace metodo di lotta al randagismo - sostiene il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto - sia per identificare i cani presenti sul territorio, sia per riportare in famiglia animali smarriti. In Italia, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge n.282/91) ha reso obbligatoria l'iscrizione di ogni cane all'anagrafe regionale, sia esso di proprietà privata o randagio, e questo è un chiaro ostacolo all'abbandono di un cane adottato da un canile".

Ad oggi, comunque, è impossibile stimare la percentuale di cani microchippati sul totale, anche a causa del mancato rispetto dell'obbligo da parte di molti proprietari.