È morta Maria Bottari. Aveva 110 anni, era la donna più anziana di Vasto

VASTO - «Apprendo con grande tristezza della morte di Maria Bottari. Era la donna più anziana in città, a fine mese avrebbe compiuto 110 anni». È il messaggio di cordoglio che il sindaco Francesco Menna ha affidato a un post sul suo profilo facebook. «Durante il mio mandato - ha aggiunto il primo cittadino - ho incontrato diverse volte nonna Maria in occasione del suo compleanno. Purtroppo a causa del Covid durante la pandemia ho potuto salutarla solo con videochiamate. Aspettavo con ansia di incontrarla nuovamente, ma non è stato possibile. Ciao Maria non dimenticheremo la tua generosità, la simpatia e l'inarrestabile e contagiosa allegria».