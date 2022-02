Peschetola e l’Inter a sorpresa eliminati dalla Youth League

VASTO - È un martedì amaro per il talento cupellese dell'Inter Primavera Lorenzo Peschetola. La squadra nerazzurra nel play-off per accedere agli ottavi di Youth League perde 3-1 contro i padroni di casa dello Zilina e lascia così la competizione.

Una grande delusione per l'esterno abruzzese, oggi entrato al 52° minuto e subito protagonista con un'occasione da gol neutralizzata dall'estremo difensore avversario. Peschetola infatti con un passaggio del turno avrebbe potuto aumentare lo score di 3 gol, che comunque lo fa rimanere il capocannoniere interista nella competizione. Niente male per un ragazzo alla sua prima partecipazione in Youth League.

La partita per il cupellese e i suoi compagni si è messa subito in salita già dopo pochi secondi, quando Sauer ha sbloccato il match in favore della squadra slovacca. Il centrocampista dello Zilina si è ripetuto a inizio ripresa, complicando sempre più la rimonta nerazzurra. Jurgens ha riacceso le speranze dell'Inter, ma al 96° lo Zilina ha messo la parola fine sul match con il gol di Valko.

Peschetola e compagni ora si concentreranno sul campionato già a partire da sabato, quando avranno la super sfida contro l'Atalanta.

g.d.c