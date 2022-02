Contributi affitti. “Futuro e Sviluppo per Vasto” chiede riapertura termini del bando

VASTO - Il gruppo consiliare "Futuro e Sviluppo per Vasto", facendosi portavoce di numerose richieste di concittadini, ha inviato una PEC al Comune di Vasto (protocollo n.7959 del 7/2/22) per investire tutta l’amministrazione "affinché la stessa valuti la riapertura dei termini del Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo Risorse L. 431/1998 – Annualità 2021 (Locazioni anno 2020)".

"Ringraziamo tutti i dipendenti comunali - si legge in ina nota del gruppo - che hanno raccolto l’istanza, il Segretario comunale e l’assessore competente per essersi attivati. Confidando nell’accoglimento di questa ragionevole ed opportuna proroga si invitano tutti i cittadini a prestare attenzione a tutti i mezzi di informazione del Comune di Vasto per potere ulteriormente usufruire di questa eventuale opportunità".