Caro bollette, luci spente alla Casa della Cultura “Porta della Terra”

SAN SALVO - Oltre a Fossacesia, anche il Comune di San Salvo aderisce alla protesta simbolica di spegnere le luci lanciata dall'Anci nazionale per l’emergenza causata dall’aumento dei costi dell’energia. Pertanto verranno spente giovedì 10 febbraio alle 20:00 le luci della Casa della Cultura “Porta della Terra”.

Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca che condivide la posizione del presidente dell’Anci, Antonio De Caro, perché “le risposte del governo non sono sufficienti. In particolare, come dice Decaro, non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini”.

“Aumenti delle energie che sta mettendo in ginocchio le imprese e le famiglie. In parrticolare si stima una stangata media sulle spese annua di una famiglia tipo per centinaia di euro. Si tratta di una vera e propria emergenza prezzi” conclude il sindaco Magnacca