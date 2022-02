Vasto. Due iniziative del Comune per il Giorno del Ricordo

VASTO - In occasione del "Giorno del Ricordo - commemorazione in memoria delle vittime delle foibe", istituito all'art. 1 della legge 30 marzo 2004 n. 92 "al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale", il Comune di Vasto ha organizzato due iniziative. Giovedì 10 febbraio alle ore 11:30 in largo Tommaso Saraceni avverrà la deposizione di una corona d'alloro presso il cippo commemorativo del finanziere Tommaso Saraceni, di tutte le vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

A seguire, alle ore 12:00 presso la sala consiliare "G. Vennitti" del Comune di Vasto si terrà la celebrazione istituzionale. L'evento sarà trasmesso in diretta sui profili social del Comune).