Vaccino anti Covid, terza dose per la centenaria Michela Pracilio

VASTO - Questa mattina presso l’hub di via Santa Caterina da Siena a Vasto ha ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid -19 Michela Pracilio, la donna che a maggio compirà 101 anni.

“Una straordinaria dimostrazione di stima nella scienza e tanta determinazione per contribuire nella lotta contro il virus. Un bellissimo esempio quello di nonna Michela, - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - che non ha voluto perdere l'occasione di ricevere il vaccino”.

“Un atto d’amore per la comunità - ha aggiunto l’assessore con delega alla Salute, Nicola Della Gatta - che ha tanto da insegnare a tutti”.

La donna, madre di Roberto e Teodoro Del Borrello, è stata accolta con gioia dai medici, dagli infermieri e dai numerosi volontari delle associazioni cittadine e della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone che operano nel centro vaccinale.