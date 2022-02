Vaccinazioni anti Covid: buona adesione al Palasport di San Salvo Marina

Nelle giornate di sabato e domenica scorsi - si legge in un comunicato diffuso dal Comune di San Salvo - si sono svolte presso il Palasport di San Salvo Marina le vaccinazioni anti Covid, senza prenotazioni e riservate alla popolazione dai 12 anni in su.

In questi due giorni sono state vaccinate circa 350 persone, che si vanno ad aggiungere alle circa 800 vaccinate la settimana precedente presso il Distretto sanitario di base di San Salvo.

L’Amministrazione comunale, la quale ha coordinato l’attività vaccinale predisposta dal direttore generale della Asl Thomas Schael, nel ringraziare la popolazione che ha risposto all’appello di vaccinarsi nell’interesse della salute di tutti, ringrazia quanti hanno reso possibile questi quattro giorni dedicati alla protezione dei cittadini sansalvesi.

“Ringrazio, ancora una volta, tutti i volontari delle associazioni di Protezione civile di San Salvo e la Croce Rossa, oltre all’Associazione Mani unite di Padova, ai medici di famiglia di San Salvo e alla dottoressa Ida Giuseppina Palucci, dirigente medico del Distretto sanitario di San Salvo.

Un ulteriore ringraziamento al dottor Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale, e all’assessore Tony Faga e alla consigliera Carla Esposito che come sempre non hanno fatto mancare il loro impegno oltre ai dipendenti comunali con in testa Dino Di Fabio” segnala il sindaco Tiziana Magnacca.

Si ricorda, infine, ai cittadini di San Salvo che l’attività vaccinale - in conclusione del comunicato - prosegue per i bambini dai 5 agli 11 anni, dietro prenotazione presso il Distretto sanitario di base.